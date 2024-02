Laufen im Kreis Mettmann Neanderland Cup erlebt in 2024 seine Neuauflage

Der Neanderland Cup erlebt in diesem Jahr seine sechste Auflage. 2019 gab es letztmalig die Kürung der Cup Sieger, 2020 jedoch sorgte die Corona-Pandemie für ein abruptes Ende des Neanderland Cups, der kreisweite Laufveranstaltungen unter seinem Dach vereinte und sich wachsender Beliebtheit erfreute. Nun also erlebt der Wettstreit seine Renaissance. Waren es früher zehn, sind es jetzt nur noch acht Läufe, die die Sportler durch den gesamten Kreis lenken. Dabei fiel die Entscheidung spät. Da lag auch an personellen Gründen. Doch Simon Neubauer, erst seit Dezember im Amt, will den Neanderland Cup wieder ans Laufen bringen.