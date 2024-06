Teilnehmen lohnt sich doppelt Nächste Läufe für Neanderland Cup

Wer bei mindestens vier der kreisweiten Läufe startet, kommt automatisch in die Cup-Wertung – wer mehr läuft, ist erst recht dabei und steigert seine Chancen. Denn in die Wertung fließen die Ergebnisse aller Läufe im Kreis, die die Athleten absolviert haben, ein. Nach den Läufen im Juni geht es est nach der Sommerpause im September weiter: Am 1. September steht dann der 7. ASV-Lhoist-Eignerbachlauf in Velbert auf dem Plan. Eine Woche später, 7. September, folgt der Panoramaweglauf Heiligenhaus. Den Abschluss der Laufserie bildet von neuem der beliebte und fordernde Neandertallauf in Erkrath am 22. September. Anmeldungen zu den Läufen nehmen die jeweiligen Veranstalter entgegen.