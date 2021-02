Laufen : Neanderland Cup 2021: Weniger Termine

Der Felderlauf des TSV Gruiten gehört zu den noch jungen Veranstaltungen im Laufangebot. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Wegen der Corona-Pandemie ist das Angebot reduziert. Fünf Läufe braucht es für eine Wertung.

Weil Sportvereine, Fitnesscenter, Sportanlagen und Schwimmbäder wegen des aktuellen Lockdowns geschlossen sind, halten sich nicht zuletzt Mannschaftsportler momentan mit einer täglichen Laufrunde fit. Mehr als Individualtraining ist momentan nicht drin, da für Amateursportler Wettkämpfe jeglicher Art verboten sind.

Normalerweise ist für eingefleischte Läufer im Kreis Mettmann und Umgebung die Teilnahme am Neanderland Cup eine besondere Herausforderung. Unter seinem Dach vereint der Cup in coronafreien Zeiten die Hauptläufe von zehn Veranstaltungen. Seit dem Beginn der Pandemie vor einem Jahr sind allerdings viele Regeln außer Kraft gesetzt. So sagte die Hildener AT die Winterlaufserie wegen der Verlängerung des aktuellen Lockdowns endgültig ab. Der TSV Hochdahl führt den im März geplanten Neandertallauf ebenfalls wegen Corona nicht durch. Dagegen steigt der Bachlauf von ME-Sport in einer Corona-Variante unter dem Motto „Gemeinsam alleine laufen“.

Zum Neanderland Cup zählen aber auch die Breitscheider Nacht in Ratingen (1. Mai 2021), der Schweinelauf Wülfrath (13. Mai 2021), der Felderlauf Haan (29. Mai 2021) sowie der Panoramaweglauf Heiligenhaus (18. September 2021). Für diese Laufveranstaltungen haben die ausrichtenden Vereine bereits geplante Termine auf ihren Internetseiten genannt. Gänzlich offen ist hingegen noch die Durchführung des Gänseliesellaufs in Monheim, des Mitsommernachtslaufs in Langenfeld, des Eignerbachlaufs in Velbert und des Panoramaweglaufs in Heiligenhaus – hier warten die Veranstalter die Entwicklung in der Corona-Pandemie noch ab.