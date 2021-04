Nachruf Theo Pick : „Ein waschechter Dornaper“

Der Fußballverein TSV Einigkeit Dornap-Düssel trauert um sein Ehrenmitglied Theo Pick, der überraschend am 18. April 2021 verstarb.

„Noch vor knapp zwei Wochen traf ich meinen ehemaligen Mannschafts- und Vorstandskollegen in der Stadt und ich lud ihn – nach Ende der Corona-Beschränkungen – zu einem unserer nächsten Heimspiele ein. Er nahm dankend an, so verblieben wir. Dazu kann es jetzt leider nicht mehr kommen“, berichtet Vorsitzender Karl-Heinz Schultz im Nachruf des Vereins.