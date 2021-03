Nachruf Gerd Willi Lax : Ein stolzer Schlupkothener Fußballer

Die Sportszene in Wülfrath trauert um den fußballbegeisterten Gerd Willi Lax, der am vergangenen Sonntag im Alter von 79 Jahren überraschend verstarb.

Die Nachricht verbreitete sich in Wülfrath wie ein Lauffeuer. Überraschend verstarb am vergangenen Sonntag im Alter von 79 Jahren Gerd Willi Lax. Vor allem die lokale Sportszene trauert um eine stets faire, aufrechte und gradlinige Persönlichkeit. Er gehörte dem 1. FC Wülfrath und einem seiner Vorgängervereine, Sportfreunde Schlupkothen, 65 Jahre an. Von der D-Jugend bis zu den Alt-Herren war er für die Schlupkothener aktiv. In der ersten Mannschaft gehörte der hochgewachsene, dynamische offensive Mittelfeldspieler zu einem der Leistungsträger. Nach Beendigung seiner sportlichen Karriere blieb er dem fusionierten 1. FC Wülfrath treu und verfolgte mit großem Interesse die Spiele des derzeitigen Fußball-Landesligisten. Auch zu Ober- und Bezirksligazeiten war er treuer, kritischer, aber auch objektiver Zuschauer. „Gerd Willi war sowohl bei Heim- und Auswärts­spielen dabei. Das gehörte für ihn zum sonntäglichen Pflichtprogramm“, betont sein Fan-Kollege Gerd Angersbach.