Fußball : MSV Hilden will den Verbleib in der Kreisliga A sichern

Aziz Arbouch trainiert das Hildener Team im zweiten Jahr. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN Trainer Aziz Arbouch hat sechs neue Spieler im Kader und vertraut in der Punkterunde einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Akteuren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Rump

Ende Oktober vergangenen Jahres belegte der MSV Hilden in der Fußball-Kreisliga A Düsseldorf mit Rang 18 einen Abstiegsplatz. Zumindest sportlich gesehen profitierte der Kreisliga A-Aufsteiger aus 2019 dann in diesem Frühjahr vom vorzeitigen Saisonabbruch, hervorgerufen durch den zweiten Corona-Lockdown – es gab am Saisonende keine Absteiger. In der am 22. August mit dem Heimspiel gegen TuRU 80 II beginnenden Spielzeit 2021/22 tritt das Team um Trainer Aziz Arbouch also wieder in der A-Klasse an.

Das Saisonziel ist klar umrissen. „Wir haben aus der letzten Saison gelernt, wollen diesmal mit der Abstiegsfrage möglichst nichts zu tun haben. Wir wissen, das wird schwer, aber die Jungs waren in den Trainingseinheiten mit großem Engagement bei der Sache und sind heiß darauf zu zeigen, dass sie sportlich in die Kreisliga A gehören“, bringt Mohamed Azmaa die positive Stimmung auf den Punkt.

Mohamed Azmaa ist Sportlicher Leiter des MSV. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Sportliche Leiter des MSV verweist zurecht darauf, dass der Kader in weiten Teilen zusammenblieb, punktuell verstärkt wurde und vor allem darauf, dass der ein oder andere Langzeitverletzte wieder dabei ist. Wie der in jungen Jahren in der Verbandsliga beim VfB 03 Hilden und SV Hilden-Nord aktive Ali Al Makhloufi (39), der lange Zeit wegen einer Knieverletzung ausfiel und im jüngsten mit 4:2 gewonnenen Test gegen Sportring Eller wieder alte Torjägerqualitäten aufblitzen ließ. Dagegen muss mit Bilal Amkhatriou ein wichtiger Stürmer nach einem Kreuzbandriss weiterhin pausieren.

Gleichwohl kann Coach Arbouch mit sechs Zugängen planen. Fouad Aouragh kommt von der SG Benrath-Hassels, Ayoub Zarrouk vom SC Unterbach, das Duo Salah-Eddine Kajoui und Said Bouchakai vom FC Türkspor Hilden, während Jeremy Dykoff und Abderrahman Elmajjaoui von den eigenen A-Junioren zum Kreisliga A-Aufgebot stoßen. Der 39-Jährige bat seine Schützlinge, die zuvor schon individuell trainierten, unter anderem Läufe um den Unterbacher See absolvierten, am 20. Juni zur ersten gemeinsamen Übungseinheit.

„Wir haben zuerst an der allgemeinen Fitness und Stabilität gearbeitet. In der Folge kamen sieben Vorbereitungspartien sowie spielerische und taktische Einheiten dazu“, berichtet Arbouch. Den Ergebnissen – zwei Siege, ein Remis, vier Niederlagen – wollte der jetzt in der zweiten Saison beim MSV tätige Trainer keine allzu große Bedeutung beimessen. „Es wurde einiges ausprobiert. Wir haben verschiedene Spielvarianten mit unterschiedlichem Personal einstudiert. Auch wenn der Kader urlaubsbedingt nur selten komplett war, konnten wir intensiv arbeiten und sind gut vorbereitet, wenn es dann endlich losgeht“, so der Coach.