Motorsport Julian Hanses fährt erstmals 24 Stunden

Hilden · Neuland betritt an diesem Wochenende Julian Hanses. Erstmals nimmt der Hildener an einem 24-Stunden-Rennen teil. Im Porsche 911 GT3 Cup startet der Rennfahrer für das katarische Team QMMF by HRT Thuraya.

14.01.2023, 05:15 Uhr

Julian Hanses fährt in Dubai im Porsche 911 GT3 Cup. Foto: Fast-Media