Moderne Sportstätte (15) Haaner TV: Die vereinseigene Turnhalle geht mit der Zeit

Für die Mitglieder des Haaner TV gab es in der fordernden Corona-Zeit der vergangenen Jahre auch einen Lichtblick. Mitte Juni 2021 erhielt der Verein den Bescheid, eine Förderung im Rahmen des NRW-Programms „Moderne Sportstätte“ zu erhalten. Für den größten Klub der Gartenstadt, der in Zeiten der Pandemie einen Rückgang der Mitgliederzahl verzeichnete, kam das Schreiben der Staatskanzlei einem warmen Regen in Zeiten schmaler Kassen gleich. Das Land unterstützte mit 140.000 Euro die Sanierung des Bodens und der Decke in der vereinseigenen Turnhalle. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordhein-Westfalen zu leisten. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren“, betonte Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt. Weil im Frühjahr 2022 ein anderer Haaner Verein auf eine Förderung verzichtete, erhöhte sich der Zuschuss für den HTV um 23.855 Euro.