Moderne Sportstätte (13) : Ross und Reiter haben neues Dach überm Kopf

Für den RuFV Hilden, der in seiner aktuellen Form seit 1980 besteht, und seine rund 215 Mitglieder brechen mit der Sanierung des alten Asbestdaches neue Zeiten an.

Mit den Stallungen, in denen rund 30 Pferde stehen, hat der Verein auch einen Wirtschaftsbetrieb angegliedert, in dem sechs Mitarbeiter angestellt sind. Ein Schwerpunkt des Vereins ist seit seiner Gründung das Voltigieren. Viele Mitglieder treten zudem bei Turnieren an.

Mit dem neuen Dach ist es in der Reithalle im Sommer nicht mehr so heiß und im Winter nicht mehr so kalt wie vorher. Die Bedingungen für Ross und Reiter haben sich also deutlich verbessert.

Anlässlich des Besuches von Staatssekretärin Andrea Milz entstand auch ein Video über den RuFV Hilden und die Dachsanierung.

