Tennis : Mitglieder des TSC Hilden tagen virtuell

Hilden In der Winterpause konnten die Mitglieder des TSC Hilden nur wenige Spieltage ihrer Hallenabonnements nutzen. Um so größer ist jetzt die Hoffnung auf einen frühen Saisonauftakt auf der Anlage am Salzmannweg.

Die Vorbereitungen laufen jedenfalls auf Hochtouren. Beeindruckende zwölf Tonnen Asche trug der Platzbauer mit seinem Team von den sechs Außenplätzen ab und füllte sie danach mit neuer Premium-Asche auf. Platzwart Reinhard Klein steht nun vor der Aufgabe, neue und alte Asche so zu vermischen, dass ein spielfähiger Untergrund entsteht. Einige Mitglieder nutzen die Gelegenheit, ihren Platzwart tatkräftig zu unterstützen und auf diese Art und Weise gleich ein paar der fälligen Arbeitsstunden im Klub abzuleisten.

Wenn alles gut läuft und auch das Wetter mitspielt, sind die Arbeiten Ende März beendet – und dann können vielleicht die ersten Doppelbegegnungen steigen. Die Plätze werden allerdings nur unter den dann gültigen Corona-Regeln freigegeben.