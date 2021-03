Fußball mit Beeinträchtigung : SV Hilden Nord arbeitet inklusiv

Zusammen für Inklusion im Fußball (von links): Marcus Klein, Rainer Langenberg (beide SV Hilden Nord), Melanie Hassan, Gabriele Losse und Sandra Hintz (GeMeinSam). Foto: SV Hilden-Nord

Hilden Der Fußballklub SV Hilden Nord hat sich mit dem Verein „GeMeinSam“ zusammengetan und bietet ab sofort auch Kindern mit Beeinträchtigung bis einschließlich 14 Jahren Trainings- und Spielmöglichkeiten.

Kein Training, keine Spiele und keine Kontakte zu den Freunden, Trainern und Betreuern – so war aus sportlicher Sicht bisher der traurige Alltag all der Kinder und Herren beim SV Hilden Nord seit September. Nach den nun in Kraft getretenen Veränderungen und damit verbundenen Lockerungen dürfen immerhin wieder alle Kinder bis einschließlich 14 Jahren in maximal 20er-Gruppen zusammen trainieren, weitere „Lockerungen“ auch für weitere Altersgruppen hängen vom Infektionsverlauf ab. Sie sind gekoppelt an die Inzidenz im Bundesland NRW, der Wert von 100 soll unterschritten bleiben, lag allerdings am Mittwoch schon wieder bei 85,1.

Dennoch bereitet sich der SV Hilden Nord vor, da eine Lockerung mit hygienischen Voraussetzungen bereits in Aussicht gestellt worden ist. Mit einer digitalen Registrierungs- und Nachverfolgungs-App sowie einem auf den Klub zugeschnittenen Hygienekonzept werden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, den Sport im Verein beim SV Hilden Nord mit größtmöglicher Sicherheit auszuführen. Alle Jugendmannschaften, von den Bambini bis zur C-Jugend (maximal 14 Jahre), nehmen den Trainingsbetrieb wieder auf. „Gerne können sich uns noch Kinder anschließen, die Spaß am Fußball haben“, schreibt der Klub und erklärt: „Für einen Trainings-Schnuppertag einfach eine Mail mit Angabe des Alters des Kindes und einer Kontaktmöglichkeit an: jugend@sv-hilden-nord.de schreiben.“

Neuigkeiten hat der SV Hilden Nord auch zu bieten, denn ab sofort gibt es eine neue Sparte im Bereich Jugendfußball – in Zusammenarbeit mit der Inklusionsgemeinschaft „GeMeinSam – Inklusion und Entlastung“ aus Hilden. „Das Leben mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung oder mit einer anderen Beeinträchtigung der Gesundheit ist nicht immer leicht zu bewältigen. Vieles fällt schwer, manches ist alleine gar nicht machbar. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen aber am Leben teilhaben können“, betont der Klub und verweist auf Artikel 4 der UN-Behindertenrechtskonvention. „Sie sollen Mitglied der Gesellschaft sein, sollen schöne Dinge erleben. Dazu bedarf es regelmäßig einer Unterstützung. Durch die Dienstleistungen möchte ,GeMeinSam’ den Kindern und Jugendlichen eine erfüllte, vielseitige Freizeitgestaltung ermöglichen.“ Spazieren gehen, gemeinsam ins Kino oder zum Schwimmen und natürlich selbständiger werden – all das sind Ziele des Teams um Melanie Hassan, Gabriele Losse, Susanna Groen und jetzt eben auch des SV Hilden Nord.

Der Verein bietet nun an jedem Dienstag von 15.45 bis 17.15 Uhr für alle Kinder von GeMeinSam (aktuell bis einschließlich 14 Jahre) die Möglichkeit, aktiv im Team mit ganz viel Spiel und Spaß die Sportart Fußball für sich zu entdecken. Alle Trainingseinheiten werden durch ausgebildete Inklusionshelfer und Trainer aus den bestehenden Jugendbereichen des SV Hilden Nord umgesetzt. „Alle Kinder werden anschließend im Regelspielbetrieb der bestehenden Jugendmannschaften auch aktiv mit teilnehmen dürfen, was ganz bestimmt ein tolles Ereignis für die Kinder sein wird“, schreibt der Klub.

Mehr Informationen erteilt Sandra Hintz per Mail an jugend@sv-hilden-nord.de oder persönlich jeden Dienstag ab 15.30 Uhr direkt an der Sportanlage des SV Hilden Nord, Furtwängler Straße 2a in Hilden.

Infos zu beiden Vereinen im Internet: www.sv-hilden-nord.de und

www.gemeinsam-gms.de

(ame)