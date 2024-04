Treffen von Weltklasse-Leichtathleten Sportlegenden feiern Wiedersehen in Hilden

Worüber unterhalten sich einstige Spitzensportler eigentlich am Buffet oder Kaffeetisch? „Über Privates, was wir heute so machen oder auch nicht mehr machen“, antwortete Ulrike Nasse-Meyfarth verschmitzt auf der Terrasse vor dem Vereinsheim des TC Stadtwald Hilden, aus dem ein lebhaftes Stimmengewirr nach draußen drang. Die Hochsprung-Olympiasiegerin von 1972 und 1984 gehörte am Sonntag zu den prominentesten Gästen beim alljährlichen Klassentreffen der früheren Top-Leichtathleten in Hilden. Zu dem hatte Lokalmatador Ulli Haupt, selbst ehemaliger Sprinter mit Podiumsplätzen bei Deutschen Meisterschaften, einmal mehr eingeladen. Und rund 80 Gäste folgten dem Aufruf. „Im vergangenen Jahr habe ich die große Beteiligung noch auf die vorherige Corona-Pause zurückgeführt, aber jetzt erkennt man einfach, dass das Bedürfnis da ist, sich hier auszutauschen“, sagte er – und grüßte wenig später den nächsten Gast: Ex-Sprinter und Sportwissenschaftler Professor Ingo Froböse schüttelte am Vereinsheim viele Hände – und war rasch ins Gespräch vertieft.