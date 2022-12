Porträt Emie Lotta Berger Mit Stehvermögen ins Jugend-Nationalteam

Emie Lotta Berger kam im Alter von sieben Jahren erstmals mit der Leichtathletik in Berührung. Die gebürtige Düsseldorferin lebt seit Kindesbeinen in Mettmann und fand bald ihre sportliche Heimat bei ME-Sport. Ihre Vorbilder sind Leichtathletik-Größen in Deutschland wie zum Beispiel Jan Fitschen, der 2006 bei der Europameisterschaft in Göteborg die Goldmedaille über die 10.000 Meter holte. Auch der Langstreckenläufer wohnt in Mettmann. Gesa Felicitas Krause, deren Paradedisziplin der 3000-Meter-Hindernislauf ist und die bei den Europameisterschaften 2016 in Amsterdam und 2018 in Berlin Gold feierte sowie Gina Lückenkemper, die in diesem Jahr Gold im Einzelwettbewerb und mit der Staffel über die 100-Meter-Distanz bejubelte, zählt Berger ebenfalls auf.