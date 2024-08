Mettmannerin erfüllt sich ihren Olympia-Traum Leonie Menzel bejubelt Bronzemedaille

In Tokio verpasste Leonie Menzel im Doppel-Zweier noch das A-Finale, doch die Erinnerung an den bitteren Verlauf der olympischen Spiele 2021 weicht nun bei Olympia 2024 in Paris übergroßer Freude, denn die gebürtige Mettmannerin holte mit dem deutschen Frauen-Doppelvierer auf der Strecke in Vaires-sur-Marne die Bronzemedaille. Das Edelmetall ist die Belohnung für viele Entbehrungen und die harte Arbeit im Winter mit dem Nationalteam. Neun Sportlerinnen kämpften drei Monate lang um einen Platz im olympischen Boot. „Miteinander gegeneinander“ lautet der Titel einer ARD-Dokumentation, die auch emotionale Einblicke gibt. Es lief viel Schweiß und am Tag der Entscheidung, als Bundestrainer Marcin Witkowski die Namen der vier Ruderinnen verkündete, die in Paris um das Finale kämpften sollten, flossen auch Tränen. Leonie Menzel, die sonst unter dem Dach des RC Germania Düsseldorf unterwegs ist, zählte zu dem Quartett, das den intensiven Ausscheidungswettkampf erfolgreich meisterte.