Hallenhockey Pleite und Kantersieg für den MTHC

Düsseldorfer SC II – Mettmanner TH 1:8 (0:3). In toller Verfassung befindet sich derzeit das in der 1. Verbandsliga spielende Herren-Team. Die Mannschaft von Spielertrainer David Fritschi gewann erneut hoch und setzte sich bei der Zweitvertretung des DSC klar mit 8:1 durch. Von Beginn an dominierten die Gäste die Begegnung und führten nach wenigen Minuten durch Treffer von David Fritschi und Julius Schubbe mit 2:0. Mit einer Glanzparade verhinderte Keeper Nikolai Huland dann den Anschlusstreffer (14). Kurz darauf erhöhte Markus Bartusch auf 3:0. Auch im zweiten Durchgang setzte der MTHC sein überzeugendes, druckvolles Spiel fort und erhöhte innerhalb weniger Minuten durch Schubbe und Luca Martin auf 5:0. Danach fiel der Ehrentreffer für die überforderten Düsseldorfer. Jörn Kramer, Neuzugang Frederic Dohmen und erneut Marius Bartusche machten den Kantersieg perfekt.