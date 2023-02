Hallenhockey Hockey: MTHC-Frauen verschenken ihre Titelchance

Oberhausener THC – Mettmanner THC (Frauen) 8:6 (5:2). Das war enttäuschend für das Frauen-Team des MTHC. Statt durch einen Sieg beim Oberliga-Dritten die Hoffnung auf die Meisterschaft zu schüren, gab es eine bittere Niederlage. „In zwei Wochen steht der letzte Spieltag in der Hallenrunde an. Für uns heißt es dann, die Saison gut zu beenden. Zugleich gratulieren wir dem Düsseldorfer SC zum vorzeitigen Aufstieg“, erklärte Kokan Stojanovic. Der Teammanager der Mettmanner hatte den Eindruck, dass sein Team sich nach den guten Vorstellungen in den vergangenen Wochen zu sicher fühlte und die Aufgabe in Oberhausen wohl auf die leichte Schulter nahm.