Hallenhockey Klare Siege für die Teams des Mettmanner THC

Hülser SV – Mettmanner THC (Frauen) 3:7 (1:5). Ohne größere Probleme löste das Frauen-Team des MTHC die Aufgabe in der Hockey-Oberliga. Obwohl Torjägerin Jessica Balzer verletzt ausfiel, markierten die Mettmannerinnen sieben Treffer. Damit mischt das Team von Philipp Gutt weiter an der Tabellenspitze mit. „Aus einer überzeugend aufgetretenen Mannschaft möchte ich Torhüterin Kira Weps herausheben, die mit einigen Glanzparaden aufwartete,“ sagte Kokan Stojanovic Der Teammanager fügte hinzu, dass der MTHC für das Spitzenspiel am Sonntag gegen den Düsseldorfer SC 99 gerüstet ist.