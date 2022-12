Hockey Mettmanner Hockey-Frauen und -Herren jubeln

Raffelberg – Metmanner THC (Frauen) 2:5 (1:3). In blendender Verfassung präsentierten sich die Oberliga-Hockey-Frauen des MTHC beim klaren 5:2-Erfolg in Duisburg. Bei den favorisierten Frauen des deutschen Hockey-Traditionsklubs spielten die Gäste aus der Kreisstadt aus einer offensiven Grundhaltung heraus und wollten unbedingt ein frühes Führungstor erzielen. Es dauerte aber bis zur zehnten Minute, ehe die routinierte Sabrina Stojanovic ihre langjährige Erfahrung nutzte und das 1:0 für die Mettmannnerinnen erzielte. Fast im Gegenzug markierte das junge Raffelberger Team jedoch den Ausgleich. Einige Minuten später nutzte Viktoria Marx eine schöne Kombination über drei Stationen zur erneuten Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff war es erneut Viktoria Marx, die auf 3:1 erhöhte. Die Gastgeberinnen drängten danach vehement auf den Anschlusstreffer, der ihnen in der 33. Minute per Strafecke gelang. Der MTHC behielt jedoch die Übersicht und ließ sich von den Angriffsaktionen der Raffelbergerinnen kaum beeindrucken. Die erfahrene Jessica Balzer bewies erneut ihre Torjägerqualitäten und erhöhte auf 4:2. Candice Schnelting verwandelte danach eine Strafecke souverän zum 5:2-Endstand. „Unsere Mädels hatten von Trainer Philpp Gutt die klare Vorgabe, durch einen Sieg, die unnötige Niederlage in der Vorwoche auszugleichen. Das ist unserem Team bravourös gelungen“, war Manager Kokan Stojanovic mit dem Hallen-Oberligisten rundum zufrieden.