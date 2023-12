Hallenrunde im Hockey ist gestartet Frauen-Team des Mettmanner THC kämpft vergeblich

Crefelder HTC II – Mettmanner THC (Frauen). Anfang Dezember startete die Hockey-Mannschaft des MTHC in die Hallenrunde. Der Auftakt in der Oberliga-Gruppe B war durchwachsen, denn letztlich kamen die Mettmannerinnen in der Heimpartie gegen den ETB Essen nach einer 3:2-Führung nur zu einem 4:4-Unentschieden. Im zweiten Spiel kassierte das Team von Philipp Gutt dann bei der Krefelder Bundesliga-Reserve die erste Niederlage. Der Gegner schickte eine junge Mannschaft ins Rennen, die eine technisch gute Ausbildung absolvierte und unbedingt gewinnen wollte. Daher stellte Trainer Gutt den MTHC sehr defensiv ein, wollte dabei über die schnellen Stürmerinnen zum Erfolg kommen.