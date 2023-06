Feldhockey MTHC-Frauen bangen um den Oberliga-Erhalt

Mettmanner THC – Gladbacher HTC 0:3 (0:2) (Frauen). Nach der Heimniederlage wird es für die Mettmannerinnen schwer, den Verbleib in der Hockey-Oberliga zu realisieren, denn am nächsten Spieltag geht es zum Tabellendritten Crefelder HC II, der die stärkste Rückrunden-Mannschaft stellt. „Wir werden in dieser Woche hart arbeiten und versuchen, unsere Hausaufgaben zu machen“, erklärt Teammanager Kokan Stojanovic.