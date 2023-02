Hallenhockey MTHC: Frauen siegen leicht, Herren mit kühlem Kopf

Mettmanner THC – Club Raffelberg III (Frauen) 14:3 (5:0). Es ist kaum zu fassen: Oberliga-Aufsteiger MTHC gewinnt mit 14:3. Ohne die gute Mettmanner Leistung schmälern zu wollen, stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien der Hockeyverband die Spielklassen zusammensetzt. Denn die Oberliga darf keine Operettenliga werden, in der aus Spaß ein bisschen Hockey gespielt wird und die Tore wie reife Früchte fallen. Dass der MTHC sich über die guten Vorstellungen seiner Hockey-Mannschaft freut, ist nachvollziehbar, doch für die Spielerinnen, die mehrfach ihr Potential bewiesen haben, ist es wohl kaum reizvoll, eine Mannschaft zweistellig aus der Halle zu fegen. Sie müssen also schnellstens in die nächsthöhere Spielklasse aufsteigen, damit sie regelmäßig gefordert werden.