Wechselbad der Gefühle MTHC-Frauen an der Spitze, Herren Letzter

Mettmanner THC – HC GW Wuppertal 2:9 (0:2). (bs) In der 1. Hockey-Verbandsliga kiassierte das Herren-Team des THC die sechste Niederlage in Folge – und rutschte damit auf den letzten Tabellenplatz ab. Im ersten Durchgang hielt die Mannschaft von Anael Thill die Partie noch offen. Nach der Pause demonstrierten die Gäste ihre Klasse und fuhren letztlich einen verdienten Sieg ein. In der zweiten Halbzeit hatten die Wuppertaler mit ihrem schnellen Passspiel in einigen Situationen gegen den MTHC leichtes Spiel und kamen zu einfachen Toren, da die Mettmanner nicht eng genug an ihren Gegenspielern standen. Immer wieder tauchten zwei bis drei Wuppertaler völlig freistehend vor Nico Arnold auf. Am MTHC-Schlussmann lag es beileibe nicht, dass der Tabellenzweite noch sieben weitere Treffer verbuchte.