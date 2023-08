MTHC-Mitglieder sind stolz auf die Entwicklung ihres Vereins Gala-Abend mit einem Hauch von Nostalgie

1966 debütierte Rott in der Deutschen Hockeynationalmannschaft. Bei den Olympischen Spielen 1968 holte der Torhüter mit der Mannschaft den vierten Platz. 1970 gewann er dann bei der ersten Europameisterschaft den Titel. Bei der ersten Feldhockey-Weltmeisterschaft 1971 in Pakistan landete Rott mit dem deutschen Team auf Rang fünf. 1972 bei den Olympischen Spielen in München war er nur Ersatztorwart hinter Peter Kraus, bekam aber nach Einsätzen in der Vorrunde ebenfalls die olympische Goldmedaille überreicht. Außerdem erhielt Rott mit der Mannschaft am 25. Mai 1972 das Silberne Lorbeerblatt.