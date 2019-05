Hockey : Hockey-Teams starten in die Feldsaison

METTMANN Frauen- und Herren-Team des Mettmanner THC haben jetzt andere Trainer: Philipp Gutt und David Fritschi heißen die Neuen.

Viele Jahre war die Hockey-Abteilung des Mettmanner THC in der hiesigen Szene, aber auch auf der Verbandsebene ein Aushängeschild. Über Jahre gehörte beispielsweise das Herren-Team der Regional- oder Oberliga an. Einige aus der Jugend kommende Mettmanner Hockeyspieler schafften den Sprung bis in die Bundesliga. Insbesondere in den letzten Jahren ging es dann in die tieferen Spielklassen herunter. Jetzt scheint sich im Hockey-Lager des MTHC einiges positiv zu verändern. Zu einem der Motoren der Entwicklung gehört Abteilungsleiter Wolfgang Weiß, der viele Stunden in der Woche für seinen MTHC opfert und sich zum Ziel gesetzt hat, den Hockeysport in Mettmann und Umgebung von neuem salonfähig zu machen.