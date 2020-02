Hockey : Mettmanner Hockey-Teams sind wieder in Torlaune

Mettmanner THC – RTHC Leverkusen III 10:1 (4:0) (Frauen). Vor dem Anpfiff hatte Kokan Stonjovic ein etwas unsicheres Gefühl, ob das Frauen-Team die Aufgabe gegen die Leverkusener Dritte so löst, wie er sich das vorstellt.

Im zweiten Durchgang ging es im Angriff weiter Schlag auf Schlag. Luisa Meier sorgte mit ihrem dritten Treffer für den 10:1-Endstand. Auf dem Weg in die Hockey-Oberliga haben die MTHC-Frauen am Wochenende eine hohe Hürde zu nehmen. „Beim Crefelder HTC wollen wir uns für die Niederlage im Hinspiel revanchieren. Wir hoffen, dass uns viele Fans dorthin begleiten“, erklärt Stojoanovic.

Mettmanner THC – Rot-Weiß Velbert II 9:1 (3:1). Seine Pflichtaufgabe löste der Mettmanner Hockey-Verbandsligist ohne Probleme. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber Velbert in allen Belangen überlegen und unterstrichen ihre Favoritenrolle im Kampf um den Aufstieg. Wie wichtig Spielertrainer David Fritschi für sein Team ist, bewies er mit seinen vier Treffern. In der Vorwoche bei der überraschenden Niederlage in Düsseldorf-Hellerhof wurde er schmerzlich vermisst. Der Blick der Mettmanner Führungsetage geht schon in Richtung Wochenende. Dann empfängt der MTHC den Spitzenreiter DSD Düsseldorf III.