Handball : Mettmanner Frauen-Team verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Lena Maurer zeigte in Neuss ihre beste Saisonleistung. Foto: Fries, Stefan (frs)/Stefan Fries

Mit dem Sieg im Nachholspiel beim Neusser HV vergrößeren die ME-Sport-Handballerinnen in der Verbandsliga den Abstand zur gefährdeten Zone.

Mettmann-Sport – Neusser HV (Frauen) 34:30 (18:16). Einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt errangen die ME‑Sport-Handballerinnen im Nachholspiel gegen den Neusser HV. Die Gastgeberinnen behielten vor eigenem Publikum die Punkte und rücken damit in der Verbandsliga zumindest vorläufig auf den neunten Platz vor. „Es ist ein tolles Gefühl, wir sind überglücklich“, sagte Kim Spiecker – der Mettmanner Spielertrainerin war nach der Begegnung die Erleichterung deutlich anzumerken. Sie analysierte: „Teilweise war es eine sehr hitzige und hektische Partie, in der wir aber über die gesamte Spielzeit die Vorgaben sehr gut umgesetzt und die Oberhand behalten haben.“ Vor allem das Tempospiel über die herausragende Lena Maurer auf der rechten Seite klappte hervorragend. Maurer trug sich gleich zehn Mal in die Torschützenliste ein und zeigte ihre beste Saisonleistung. Auch Laureen Strohmeyer, die Ende des verganenen Jahres vom Neusser HV nach Mettmann wechselte und auf ihre ehemaligen Mannschaftskameradinnen traf, hielt besonders in den entscheidenden Phasen stark und gab ihrem Team, immer wenn es eng wurde, Rückhalt.

Dabei brauchten die ME-Sport-Handballerinnen etwas Anlaufzeit, um den Gegner auf Abstand zu bringen. Die erste Viertelstunde gestaltete sich in einer torreichen Partie ausgeglichen. Erst durch zwei Tore von Kim Spicker sowie einen Treffer von Lena Tiedermann erspielten die Gäste die erste Drei-Tore-Führung (23.). „Das war sicher ein wichtiger Moment, der uns Selbstvertrauen gegeben hat“, sagte die abermals stark in der Abwehr aufspielende Tiedermann. Mit einer 18:16-Führung ging ME-Sport in die Pause.

Die sicherlich beste Phase im Spiel hatten die Mettmannerinnen gleich nach dem Seitenwechsel. Mit hohem Tempo erhöhten sie innerhalb von nur neun Minuten auf 24:18. „Besonders unser Tempo- und Umschaltspielt war sehr gut, so dass wir immer wieder zu leichten Toren kamen“, sagte Tiedermann. Einzig zehn Minuten vor dem Ende wurde die Partie nochmal eng, als Lina Forsthoff das Neusser Team auf 26:28 heranbrachte. Ein Zwischenspurt der Gastgeberinnen zum 31:26 entschied den Abstiegskrimi aber vorzeitig. Trotz der 30 Gegentore waren die Verantwortlichen von ME-Sport mit der Defensivleistung zufrieden. Besonders erfreulich war aber die Offensive. „Noch nie in der Saison haben wir annähernd so viele Tore geworfen“, stellte Spiecker fest.

Der aktuelle Tabellenplatz der Mettmannerinnen ist aber mit Vorsicht einzuordnen, da sowohl der Wermelskirchener TV, der Neusser HV als auch der Wald-Merscheider TV zwei beziehungsweise bis zu vier Partien weniger absolviert haben als ME-Sport. Entscheidend ist jedoch der Vier-Punkte-Vorsprung auf den SV Heißen, der ebenfalls schon 18 Partien bestritten hat und den ersten Abstiegsplatz belegt. Dazu spricht auch der direkte Vergleich für die Mettmannerinnen, die beide Duelle klar gewannen.

Am Samstag (15 Uhr) ist TD Lank II zu Gast im Herrenhaus. Für ME-Sport ein Bonusspiel. „Durch den Sieg gegen den NHV können wir befreit aufspielen, sind allerdings auch nur in der Außenseiterrolle“, ist Spiecker zufrieden mit der Entwicklung ihrer Mannschaft. Die Trainerin, die bisher mal coachte, mal spielte, kann sich für die restlichen Partien voll auf ihre Rolle auf dem Feld konzentrieren. Roberto Corchia betreute das Team zuletzt immer wieder und übernimmt mit sofortiger Wirkung bis zum Ende der Saison das Traineramt beim Verbandsligisten.