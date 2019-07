Handball : Mettmanner Handballer entwickeln neue Ideen

Lucas Klein (am Ball) soll in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Mit Andre Loschinski und Billy Kamil wechseln zwei erfahrene Spieler ins Trainerteam von ME-Sport-Chefcoach Jürgen Tiedermann.

Linkshänder Jannick Pusch und Christopher Königs sollen die Lücken im Mettmanner Rückraum schließen. Sie kommen ebenso wie Moritz Horn, der auf der linken Außenbahn das Angriffsspiel der Kreisstädter beleben soll, von der Bundesliga-A-Jugend der Rhein Vikings in das Neandertal. Letzterer hat bereits seine Wurzeln bei Mettmann-Sport: Horn spielte bis zur C-Jugend in Mettmann, ehe er nach Düsseldorf und Neuss wechselte und zum Jugendnationalspieler reifte. Neben den drei Neuen soll auch Lukas Klein mehr Verantwortung übernehmen. Der groß gewachsene Ur-Mettmanner stand zuletzt im Schatten von Loschinski.

Mit Tiedermann bilden Co-Trainer Andre Loschinski und Torwart-Trainer Billy Kamil das Trainergespann. „Die Arbeit mit meinen beiden Ex-Spielern macht sehr viel Spaß. Beide bringen neue Ideen mit in das Training und sorgen für Abwechslung“, sagt Chefcoach Tiedermann. Vier Mal in der Woche trifft sich das Team auf hiesigen Sportplätzen oder im Fitnessstudio, um im Grundlagenausdauerbereich zu arbeiten und an Kraft zuzulegen. Anfang August beginnt dann die heiße Phase der Vorbereitung. Dabei wird der Fokus neben spieltaktischen Dingen besonders auf die Abwehrarbeit gelegt.

„Unser Spielsystem muss sich ändern. Wir haben viele kleine und schnelle Spieler, entsprechend anders können und werden wir auftreten“, sagt Tiedermann, der seine Mannschaft deutlich offensiver verteidigen lassen möchte: „Eine aggressive Abwehr, Ballgewinne und schnelle Gegenstöße“, wünscht sich der ME-Sport-Coach. Aber auch für das Angriffsspiel wartet viel Arbeit auf das Trainer-Trio. „Taktische Abläufe müssen sich festigen und die neuen Spieler möglichst schnell integrieren“, erklärt Tiedermann. Mannschaftlich agieren die Mettmanner bereits gut. Neben einigen teambildenden Maßnahmen nahmen die Handballer am Alt-Herren-Fußball-Turnier von Mettmann 08 teil. Mit Erfolg – die Handballer gewannen und machten auch mit dem Ball am Fuß eine gute Figur.

Am zweiten Spieltag steigt recht früh in der Saison das Nachbarschaftsduell bei der DJK Unitas Haan. „Das ist direkt ein Kracher – diese Spiele machen immer besonders Spaß“, fiebert der ME-Sport-Trainer der Saison entgegen und nennt die Unitas auch als Topfavoriten auf die Meisterschaft. Seine eigene Truppe sieht Tiedermann vor einer schwierigen Saison. „Uns fehlt die Erfahrung. Wir wollen gut starten, so viele Punkte wie möglich sammeln und für eine Überraschung sorgen“, sagt er. Über eine ähnliche Überraschung wie im Vorjahr, als die Mettmanner eine überragende Hinserie spielten und sich in der Spitzengruppe der Oberliga festsetzten, würden sich im Herrenhaus sicher viele Fans des Vereins freuen.