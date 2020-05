Tischtennis : Mettmann-Sport zieht zufrieden Bilanz

METTMANN Die Mettmanner Mannschaft um Spitzenspieler Andrej Grachev setzt sich das Saisonziel Klassenerhalt, schließt die NRW-Liga aber am Ende sogar auf dem hervorragenden vierten Platz ab.

Mit dem Ziel Klassenerhalt ging das in der NRW-Liga spielende Tischtennis-Team von Mettmann-Sport in die vorzeitig beendete Saison 2019/2020. Vier Spieltage vor dem Abschluss stoppte die Corona-Pandemie den Sportbetrieb in NRW und die Mannschaft von ME-Sport landete auf dem vierten Tabellenplatz. Über das gute Abschneiden waren die Verantwortlichen mehr als zufrieden. „Ich gebe zu bedenken, dass die Gruppen der NRW-Liga kontinuierlich vermindert und daher die Zahl der Absteiger erhöht werden. Zugleich steigt das Leistungsniveau aufgrund weniger Mannschaften in dieser Liga immer mehr an. Da geht der vierte Platz mehr als in Ordnung“, freut sich Team-Sprecher Miki Milicevic riesig über eine gelungene Spielzeit.