Kreisläufer Sören Falkenberg beendet seine Karriere Mettmann-Sport will Verfolger LTV Wuppertal abschütteln

Mettmann-Sport – LTV Wuppertal. Nach dem eher mäßigen Auftritt beim TV Lobberich wollen die Handballer von ME-Sport vor eigenem Publikum wieder groß auftrumpfen. Gegen den LTV Wuppertal möchte Trainer Andre Loschinski mit seinem Team den siebten Saisonsieg einfahren und die Tabellenführung verteidigen. Dass die Gastgeber dafür am Samstag (17 Uhr) in der Sporthalle Herrenhaus eine deutliche Leistungssteigerung brauchen, ist allen klar. „Das wird ein ganz schweres Spiel gegen einen starken Gegner, der uns alles abverlangen wird“, sagt Loschinski und freut sich auf das Nachbarschaftsduell: „Gerade in einem Derby wissen meine Jungs, auf was es ankommt und werden voll da sein.“