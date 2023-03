Handball-Oberliga Mettmann-Sport wechselt munter durch

Mettmann-Sport – TV Angermund 30:19 (13:7). Einen ungefährdeten Heimsieg fuhren die ME-Sport-Handballer gegen das Oberliga-Schlusslicht ein und erfüllten damit ihre Favoritenrolle. Die Zuschauer in der Sporthalle Herrenhaus sahen eine recht einseitige Partie, in der die Gäste nur in der Anfangsphase ein ebenbürtiger Gegner waren.