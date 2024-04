Handball-Oberliga Mettmann-Sport wahrt Chance auf Rang zwei

Mettmann-Sport – Tschft. St. Tönis 30:29 (17:14). Die Handballer von ME-Sport trotzten den enormen Personalproblemen, fuhren den 15. Sieg in dieser Saison ein und hielten sich damit die Chance auf den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga offen. „Es ist einfach wichtig, dass wir die zwei Punkte eingefahren haben“, freute sich Andre Loschinski über den Sieg. Der Mettmanner Trainer sah aber kein hochklassiges Spiel: „An manchen Stellen haben wir uns sicher schwergetan, besonders in der Defensive ist es uns phasenweise nicht gelungen, den Gegner in den Griff zu bekommen.“