Handball-Oberliga Mettmann-Sport verliert überraschend in Überruhr

HSV Überruhr – Mettmann-Sport. 26:25 (10:14). Viel hatten sich die Handballer von ME-Sport für ihr Auswärtsspiel in Überruhr vorgenommen. Mit einem Sieg wollten sie die Chance auf die Vizemeisterschaft im Zweikampf mit dem LTV Wuppertal hinter dem bereits feststehenden Oberligameister DJK Unitas Haan offen halten. Durch die Niederlage am Sonntagmittag in Essen verkleinerten sich die Chancen deutlich. „Das ist eine Pleite, die in die Kategorie unnötig passt“, ärgerte sich Trainer Andre Loschinski.