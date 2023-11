Frauenhandball, Regionalliga Torfestivals bei den Regionalliga-Handballerinnen

PSV Köln – TB Wülfrath 18:38 (8:15). Mit dem Kantersieg beim Aufsteiger wird der TBW seiner Favoritenrolle gerecht und unterstreicht seine Ambitionen. Die Mannschaft von Trainer Jörg Büngeler und Co-Trainer Jan Artmann bleibt zum Ende der Hinrunde auf Meisterschaftskurs und könnte damit den direkten Wiederaufstieg in die dritte Liga realisieren. Nach kurzen Startschwierigkeiten kamen die Gäste nach rund zehn Minuten besser in die Partie. „Wir haben etwas gebraucht, standen in der Defensive dann besser und haben uns mit einfachen Toren belohnt“, sah Büngeler, wie sein Team einen 3:4-Rückstand in ein 11:4 nach knapp 20 Minuten drehte. Direkt vor und gleich nach der Pause bestach die Wülfratherin Jule Kürten: Mit fünf Toren in Folge sorgte sie für die erste Zehn-Tore-Führung der Gäste. „Ich freue mich, dass die im Training immer wieder geübten Wurfabläufe dann auch im Spiel so erfolgreich umgesetzt werden“, sagte Büngeler und sprach seiner Rückraumspielerin ein Sonderlob aus.