Handball-Oberliga ME-Sport verliert mit dezimiertem Team in Überruhr

HSV Überruhr – Mettmann-Sport 33:28 (14:15). Die ME-Sport-Handballer kassierten die zweite Niederlage in Folge. Dabei fing der Tag für Andre Loschinski schon gebraucht an. „Wenn man morgens bereits so viele Absagen auf dem Handy hat, ist das eine sehr bescheidene Ausgangslage“, sagte der Mettmanner Trainer, wollte das aber keinesfalls als Ausrede für die Pleite gelten lassen. Niklas Rath, Jan Schirweit sowie die Torhüter Frederic Stein und Sven Riebau meldeten sich allesamt krankheitsbedingt für die Oberliga-Partie ab. Lennard Maesch fehlte sowieso urlaubsbedingt. Nach einer intensiven Begegnung mussten sich die Gäste daher am Ende geschlagen geben. Aufsteiger Überruhr behauptete sich besonders im letzten Viertel, angefeuert von seinen Fans, gegen den Favoriten.