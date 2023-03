Frauen-Handball – Verbandsliga ME-Sport-Frauen nutzen Siegchance nicht

Mettmann-Sport – Niederbergischer HC 27:29 (16:13). Gegen den Niederbergischen HC riefen die ME‑Sport-Handballerinnen vor eigenem Publikum eine fast tadellose Leistung ab. Dennoch musste sich die Mannschaft dem Favoriten am Ende knapp geschlagen geben und steckt damit weiter im Tabellenkeller der Verbandsliga. „Das war am Ende echt unverdient. Ein Punkt hätte uns nach der Leistung zugestanden“, sagte Trainer Roberto Corchia und blickte nach der Partie in die enttäuschten Gesichter seiner Spielerinnen, die zuvor vieles richtig machten. Ein paar Fehler und zwei unglückliche Entscheidungen der ansonsten sehr solide pfeifenden Schiedsrichter sorgten für den Unterschied.