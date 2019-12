Handball : ME-Sport unterliegt im Handball-Krimi

Die Mettmanner müssen sich in einer hart umkämpften Oberliga-Begegnung dem Tabellendritten LTV Wuppertal geschlagen geben. Das Team von Jürgen Tiedermann rutscht auf Platz acht ab und steht nun hinter der Unitas.

Mettmann-Sport – LTV Wuppertal 27:29 (14:14). Es war der erwartete spannende Handball-Krimi zwischen ME-Sport und dem LTV, den die zahlreichen Zuschauer in der Halle Herrenhaus sahen. Die Führung in der engen und ausgeglichenen Partie wechselte ständig. Erst in der Schlussphase wurde das Nachbarschaftsduell entschieden. Beide Mannschaften beklagten bereits im Vorfeld personelle Engpässe, so dass auch das Bruderduell zwischen Paul d’Avoine im Trikot der Hausherren und seinem Bruder Philippe ausfiel, da sich Paul im letzten Spiel eine starke Schulterverletzung zuzog und fünf weitere Wochen ausfallen wird.