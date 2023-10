Handball, Oberliga Oberliga-Derby sieht keinen Sieger

Mettmann-Sport – DJK Unitas Haan 27:27 (12:16). Das Topspiel der Handball-Oberliga hielt alles, was es versprochen hatte. Die Zuschauer in der voll besetzten Sporthalle Herrenhaus sahen am Samstagabend einen wahren Krimi. Einen Sieger gab es bei dem Nachbarschaftsduell und Gipfeltreffen zwischen Mettmann-Sport und Unitas Haan allerdings nicht. Nach 60 spannenden Minuten trennen sich beide Mannschaften 27:27 (12:16). Ein Ergebnis mit dem ME-Sport-Trainer Andre Loschinski am Tag danach zufrieden war: „Direkt nach Abpfiff habe ich mich natürlich geärgert. Nüchtern und emotionslos betrachtet war es ein Punktgewinn. Haan war die spielerisch bessere Mannschaft.“ Sein Team überzeugte aber abermals mit einer tollen Moral und Kampfgeist.