Handball, Oberliga ME-Sport sollte auf einen Unitas-Zugang achten

TV Lobberich – DJK Unitas Haan. Vor einer ganz besonderen Aufgabe stehen die Handballer der Unitas Haan am Samstag um 17 Uhr in der Werner-Jäger-Sporthalle in Lobberich. Da beim TV Lobberich als einzige Mannschaft der Oberliga die Benutzung von Haftmitteln seit Beginn dieses Kalenderjahres verboten ist, sah auch die Trainingswoche beim Tabellenführer abenteuerlich aus. „Das war schon ein etwas anderer Handball, als das, was wir sonst unter der Woche im Training sehen“, nahm es Unitas-Trainer David Horscht mit Humor: „Es war seit langer Zeit das erste Mal, dass wir ohne Harz trainiert haben. Entsprechend war die Qualität.“