Frauenhandball, Verbandsliga : Ein Sieg ist Pflicht für ME-Sport

Wülfrath/Mettmann Die Verbandsliga-Handballerinen von Mettmann-Sport treten beim TB Wülfrath II an. Das Team um Spielertrainerin Kim Spiecker will nicht das erste sein, das gegen das Schlusslicht verliert, aber auch im Hinspiel tat man sich schwer.

TB Wülfrath II – Mettmann-Sport Samstag, 17 Uhr, MTC-Arena. Die Partie der Handball-Damen von Mettmann-Sport bei der Zweitvertretung des TB Wülfrath fällt unter die Kategorie Pflichtsieg. „Mit Blick auf die Tabelle ist das klar: Wir müssen gewinnen, um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln“, sagt ME-Sport-Co-Trainer Frederic Schmeer, der seine Mannschaft auch in der Favoritenrolle sieht. Er ergänzt: „Außerdem wäre es sehr schlecht für die mannschaftliche Moral, wenn wir als bisher einziges Team gegen Wülfrath verlieren würden.“ Das sieglose Tabellenschlusslicht scheint als erster Absteiger bereits festzustehen.

Weiterhin vom Abstieg in die Landesliga bedroht sind neben den Mettmannerinnen noch fünf weitere Mannschaften, die alle nur zwei Punkte trennen, aber aufgrund von Corona-bedingten Ausfällen unterschiedlich viele Partien absolviert haben. „Der Abstiegskampf ist sehr spannend. Wir hoffen natürlich, dass wir uns möglichst schnell gerettet haben“, sagt Schmeer. Ab Mitte der Woche wird dieser wieder von Spielertrainerin Kim Spiecker, die zwei Wochen urlaubsbedingt fehlte, unterstützt. Das Training musste in dieser Zeit wegen einer Coronawelle immer wieder ruhen. Daher hoffen die Verantwortlichen, dass zum Wochenende wieder möglichst alle Spielerinnen an Bord sind. „Alle können sich wieder freitesten“, verrät Schmeer: „Dann müssen wir natürlich gucken, wie die Betroffenen die Infektion überstanden haben und wie einsatzfähig und belastbar sie sind.“