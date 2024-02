Frauen-Handball – Verbandsliga ME-Sport-Trainer Corchia rechnet sich Chancen aus

SV Wipperfürth – Mettmann-Sport (Frauen). Wenn Trainer Roberto Corchia heute mit seiner Mannschaft die Reise ins Oberbergische antritt, wird er sich besonders gerne an das Hinspiel zurückerinnern. Im Heimspiel gegen den SV Wipperfürth fuhren die Handballerinnen von Mettmann-Sport mit 25:13 den höchsten Saisonsieg ein und überzeugten dabei besonders in der Defensive. Auch diesmal stehen die Chancen für die Gäste gut. Wipperfürth ist seit sieben Begegnungen erfolglos und rutschte auf den zehnten Tabellenplatz ab. Nur einen Zähler dahinter steht die Mannschaft von ME-Sport, die mit einem Sieg in der Tabelle am Kontrahenten vorbeizieht.