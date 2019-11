Handball : Mettmann-Sport steht vor einer Pflichtaufgabe

Lucas Klein war zuletzt bester Mettmanner Werfer. Foto: Fries, Stefan (frs)

Der Vierte der Handball-Oberliga ist gegen den Drittletzten klarer Favorit.

Mettmann-Sport – HSG Hiesfeld/Aldenrade. Um in der Handball-Oberliga weiterhin im Verfolgerfeld des Spitzenreiters zu bleiben, ist für die Handballer von Mettmann-Sport ein Sieg im vierten Heimspiel dieser Saison Pflicht. Dabei wartet auf das Team von Trainer Jürgen Tiedermann eine vermeintlich leichte Aufgabe. denn mit der HSG Hiesfeld/Aldenrade stellt sich eine Mannschaft am Samstag um 17.30 Uhr in der Sporthalle Herrenhaus vor, die um den Klassenerhalt in der Oberliga spielt. Erst ein Sieg gelang den Gästen, die bisher nur zum Auftakt gegen den TSV Solingen-Aufderhöhe punkteten.

Dennoch sollten die Hausherren gewarnt sein. Die Duisburger verkauften sich bisher bei allen Auftritten teuer und mussten sich jeweils nur knapp geschlagen geben. Auch bei der DJK Adler Königshof, bei der die Mettmanner in der Vorwoche verloren, hielt die junge HSG-Truppe überraschend gut mit und hatte den Favoriten in eigener Halle lange Zeit am Rande einer Niederlage.

Tiedermann selbst sieht seine Mannschaft noch nicht als Top-Team der Liga. „Die Niederlage in Krefeld hat das gezeigt. Wir befinden uns noch in einem Lernprozess und viele Spieler können noch nicht mit dem selbstgemachten Druck umgehen. Daran arbeiten wir“, sagt er. Mit einem Heimsieg würde das Selbstvertrauen bei ME-Sport sicher wieder steigen. „Gegen die Duisburger müssen wir unsere Abwehrarbeit intensivieren, um wieder in unser gutes Tempospiel zu kommen. Die Jungs müssen mehr dahin gehen, wo es weh tut und unsere Außenspieler wieder in Szene setzen“, wiederholt Tiedermann den wöchentlichen Matchplan seines Teams.