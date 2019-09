Handball : ME-Sport startet mit einem Heimsieg

Moritz Horn trug neun Tore zum Mettmanner Auftakterfolg bei. RP-Foto: Achim Blazy. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Mettmanner Handballer dominieren die Oberliga-Partie gegen den TV Krefeld-Oppum, machen es am Ende in der gut gefüllten Herrenhaus-Halle aber noch einmal spannend. Tim Wittenberg markiert letztlich den Siegtreffer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Faßbender

Mettmann-Sport – TV Krefeld-Oppum 28:27 (16:12). Die Saisonpremiere der Oberliga-Handballer von Mettmann-Sport ist geglückt. Mit einem am Ende recht knappen Sieg gegen den TV Krefeld-Oppum startet die Mannschaft von Trainer Jürgen Tiedermann in die neue Saison. Gerade die Anfangsphase der Begegnung war auf beiden Seiten von vielen Fehlern und Nervosität geprägt. Erst nach sieben Minuten fand der erste Wurf den Weg ins Gehäuse. Es war fast so, als hätte dieses 1:0 der Gäste den Torhunger der Mettmanner ausgelöst. Direkt im Gegenzug fiel der Ausgleich und nach einer knappen Viertelstunde lag die Tiedermann-Truppe mit 11:6 in Führung.

Die zahlreichen Zuschauer in der gewohnt stimmungsvollen Sporthalle Herrenhaus sahen eine stark aufspielende Heimmannschaft. Besonders die beiden Außenspieler Moritz Horn auf der linken und Lennard Maesch auf der rechten Seite wurden immer wieder gut in Szene gesetzt und trafen nach Belieben. Ob im Positionsangriff oder durch schnelle Tempogegenstöße, beide waren an diesem Tag kaum zu stoppen und trugen zusammen 16 Tore für ME-Sport bei.

So spielten sie Mettmann-Sport – TV Oppum 28:27 (16:12). ME-Sport: Hüttel, Sippli – d’Avoine (5), Falkenberg (2), Fuhrmann, Horn (9), Klein, Königs, Kruse, Maesch (7), Mandlik, Pusch, Wittenberg (3).

Beim 16:12 wechselten beide Mannschaften die Seite. „Es war eine sehr gute erste Halbzeit“, fand Tiedermann, der in der Pause auch die richtigen Worte fand: „Wir sind gut aus der Kabine gekommen und haben weiter vorgelegt.“ Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs waren die Hausherren die klar dominierende Mannschaft und bauten ihre Führung auf 25:17 (48.) aus. Die Partie schien entschieden. „Warum wir in den letzten zehn Minuten so nachgelassen haben, ist mir unerklärlich“, sah der Mettmanner Coach, wie seine Mannschaft die Partie wieder spannend machte. Die Krefelder kämpften sich zurück in die Partie. Besonders der überragende Fabian Bednarzik, der am Ende 14 Treffer (darunter vier Siebenmetertore) erzielte, traf nach Belieben und brachte seine Farben wieder in Schlagdistanz.

Die neu formierte Mannschaft von ME-Sport verlor den Faden und es schien, als würden sich die Gastgeber um den verdienten Lohn bringen, denn 15 Sekunden vor dem Abpfiff glichen die Krefelder aus. Tiedermann reagierte, nahm sofort eine Auszreit und stellte sein Team für den letzten Angriff neu ein. Der groß gewachsene Tim Wittenberg fasste sich ein Herz, stieg hoch, warf und erzielte mit der Schlusssirene den 28:27-Siegtreffer.