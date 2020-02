Basketball : Mettmann-Sport spielt am Ende kopflos

Im Verfolgerduell beim Oberliga-Zweiten TV Jahn Königshardt bieten die Mettmanner Basketballer über weite Strecken eine gute Leistung. Ausgerechnet auf der Zielgeraden der Begegnung kommt der Aufsteiger aber vom Erfolgsweg ab.

TV Jahn Königshardt – Mettmann-Sport 87:81 (47:44). Geknickt machten sich die Basketballer von ME-Sport auf die Heimfahrt. Schon im Spitzenduell beim Tabellenführer TG 81 Düsseldorf verpassten die Mettmanner den möglichen Sieg, weil es in der Schlussminute an der notwendigen Ruhe fehlte, den Erfolg festzumachen. In Königshardt führte der Oberliga-Aufsteiger mit 96:60 ((30.) und 75:66 (33.), hatte alle Trümpfe in der Hand. In den verbleibenden sieben Minuten gelangen den Gästen aber nur noch sieben Punkte. „Wir haben noch keine Antwort gefunden, weshalb wir plötzlich eingebrochen sind“, gestand Timo Vogt. Der ME-Sport-Sprecher ergänzte: „Ob es fehlende Kondition war oder eine Blockade in uns selbst? Beim Training müssen wir noch einmal ausführlich darüber sprechen.“ Die Niederlage im Verfolgerduell beendete den Mettmanner Traum von Rang zwei, der in dieser Saison ebenfalls den Aufstieg in die 2. Regionalliga verspricht.