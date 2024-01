Frauen-Handball – Verbandsliga ME-Sport sieht diesmal gegen die BHC-Reserve kein Land

Mettmann-Sport – Bergischer HC II (Frauen) 25:37 (12:16). Im Hinspiel hatten die ME-Sport-Handballerinnen den Verbandsligaprimus am Rande einer Niederlage. Auch im Rückspiel hielt die Mannschaft von Trainer Roberto Corchia eine gute Dreiviertelstunde mit, schaffte es, die Partie phasenweise offen zu gestalten, musste sich aber am Ende doch deutlich geschlagen geben. Zwar legte die Zweitvertretung des Bergischen HC im ersten Durchgang immer wieder vor, die Gastgeberinnen blieben aber bis kurz vor der Halbzeitpause durch den Treffer von Lena Schulze zum 12:15 in Schlagdistanz. Als Lena Maurer den 19:22-Anschlusstreffer (42.) erzielte, keimte das letzte Mal Hoffnung im Mettmanner Lager auf, den Favoriten erneut in ernsthafte Bedrängnis zu bringen.