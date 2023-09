Im Herrenhaus bleiben die Handballer eine Macht Mettmann-Sport gewinnt erstes Heimspiel dieser Saison

Mettmann-Sport – HSG Hiesfeld/Aldenrade 30:19 (14:12). Die ME‑Sport-Handballer wurden am zweiten Spieltag ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen klar. Trotz des deutlichen Sieges im ersten Heimspiel taten sich die Mettmanner gegen den Außenseiter lange schwer. Henry Nagel brachte die Gäste mit einem Doppelpack zum Start mit 2:0 in Führung. Niko Merten erzielte den ersten Treffer für die Mettmanner (4.), Dominic Völl markierte mit dem 3:2 (8.) die erste Führung. Doch erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit setzte sich die Mannschaft von Andre Loschinski weiter ab. Bastian Schwengers glich für die Gäste zum 10:10 (20.) aus.