Handball : ME-Sport will Saison mit einem Heimsieg beenden

Mettmann Mit einem Heimspiel gegen den Bergischen HC II beenden die Handballer von ME-Sport am Samstag (17.30 Uhr, Herrenhaus) die Meisterschaft. Trainer Jürgen Tiedermann blickt auf eine turbulente Oberligasaison zurück.

Andre Loschinski beendet ebenfalls seine lange und erfolgreiche Handball-Laufbahn. „Sein Körper macht leider nicht mehr mit“, sagt Tiedermann, dem Loschinski aber weiter zur Seite stehen wird: „Er wird uns als Co-Trainer unterstützen.“ Mit Loschinski verlieren die Mettmanner eine Identifikationsfigur auf dem Handballfeld. Der in Mettmann geborene Rückraumhüne stieg in jungen Jahren mit ME‑Sport in die 3. Liga auf und schaffte anschließend mit seinem neuen Verein OSC Rheinhausen in 2010 den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Über weitere Stationen in der 3. Liga fand er über den Leichlinger TV und die HSG Krefeld 2016 mit 31 Jahren den Weg zurück in seine Heimat.