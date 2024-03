Handball-Oberliga Mettmanner Rumpftruppe will Haan trotzen

DJK Unitas Haan – Mettmann-Sport. Wenn die Unitas auf die Handballer von ME-Sport trifft, bewegt das traditionell die Handballszene der Region. Dass sich beide Mannschaften zum Topspiel der Oberliga am Sonntag um 11.15 Uhr in der Halle an der Adlerstraße gegenüberstehen, macht das Nachbarschaftsduell unweit attraktiver. Mit sechs Punkten Vorsprung auf die Mettmanner führen die Gastgeber die Tabelle an und kommen mit einem Sieg dem lang ersehnten Aufstieg in die Regionalliga deutlich näher.