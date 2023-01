Handball ME-Sport rettet in Königshof ein Unentschieden

DJK Adler Königshof – Mettmann-Sport 34:34 (17:15). Wenn in der Handball-Oberliga in dieser Saison die Adler Königshof auf ME-Sport treffen, ist es an Spannung kaum zu übertreffen. Ein Gewinner zwischen den beiden Teams wird allerdings vergebens gesucht. Nachdem das Hinspiel im Herrenhaus mit 31:31 endete, trennten sich die beiden Spitzenmannschaften auch im Rückspiel mit einem Unentschieden. 34:34 stand am Ende einer spannenden Partie auf der Hallenanzeige und wie im ersten Duell drückte derselbe Mettmanner in der Schlussphase dem Spiel seinen Stempel auf.