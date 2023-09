Mettmanner Handballer kommen ins Rollen ME-Sport peilt in der Oberliga den zweiten Sieg an

Adler Königshof – Mettmann-Sport. Mit dem Sieg im ersten Heimspiel scheinen die Handballer von ME-Sport in der noch frischen Oberliga-Saison angekommen zu sein. Zwar tat sich die Mannschaft von Trainer Andre Loschinski gegen den Außenseiter lange schwer, der Sieg war aber kaum gefährdet. Besonders mit der Entwicklung der Defensive war Loschinski zufrieden. Bereits beim Remis zum Auftakt stand die Mettmanner Abwehr im zweiten Durchgang deutlich besser. An diese Leistung knüpfte der Tabellenzweite in der Vorwoche an.