Das Loschinski-Team trainierte unter der Woche individuell ME-Sport muss sich jetzt wieder im Oberliga-Alltag behaupten

TV Lobberich – Mettmann-Sport. Nach dem Top-Spiel und Handballfest in der Sporthalle Herrenhaus gegen die DJK Unitas Haan trifft die Mannschaft von ME-Sport nun wieder auf den eher tristeren Ligaalltag. Am Samstag um 17.30 Uhr ist das Team von Trainer Andre Loschinski in Lobberich klarer Favorit. Von einem Pflichtsieg gegen den Oberliga-Vorletzten möchte der Coach des Tabellenführers aber nicht sprechen. „Natürlich scheinen die Vorzeichen mit Blick auf die Tabelle sehr eindeutig. Unterschätzen darf man den Gegner aber nicht. In den letzten Jahren haben sie in der Oberliga immer eine gute Rolle gespielt“, sagt er.